الأخضر يبدأ تحضيراته لمواجهة اليابان ضمن تصفيات كأس العالم

دشن المنتخب الوطني مساء الأحد معسكره الإعدادي في محافظة “جدة”، استعدادًا لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويستضيف الأخضر في العاشر من شهر أكتوبر الجاري منتخب اليابان، وفي الخامس عشر من الشهر نفسه يستضيف منتخب البحرين، وستقام كلا المواجهتين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
ميدانيًا، أجرى لاعبو المنتخب الوطني مساء الأحد حصتهم التدريبية الأولى على “الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية”، تحت إشراف المدير الفني “روبرتو مانشيني”، ووسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والأمين العام إبراهيم القاسم.
بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، بعدها خصص المدير الفني تمارين استرجاعية للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية مع أنديتهم يوم أمس، فيما أكتفى بقية اللاعبين بتمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، اكتفى اللاعب”مروان الصحفي” بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي لشعوره بآلام عضلية.
من جهة أخرى، قرر المدير الفني للمنتخب الوطني “روبرتو مانشيني” عدم انضمام اللاعب “سلطان الغنام” لمعسكر الأخضر، وذلك بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، وحاجته لبرنامج علاجي، على أثر الإصابة التي تعرض لها يوم أمس أثناء مشاركته مع ناديه.
ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي مساء اليوم الاثنين بحصة تدريبية مسائية مغلقة على “الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية” عند الساعة السادسة مساءً.
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