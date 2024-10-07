اطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لمنتدى السياسات الصناعية.. تحقيق أهداف التنمية ورؤية المملكة 2030

البلاد ــ الرياض

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الموقع الإلكتروني الرسمي لمنتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف الذي تعتزم الوزارة تنظيمه بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية Unido، خلال الفترة 23-24 أكتوبر 2024 في العاصمة الرياض، إذ يهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار والشراكة في مجال السياسات الصناعية، وللمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.

ويتيح الموقع الإلكتروني للراغبين في المشاركة وحضور الفعاليات فرصة التسجيل في المنتدى من خلال صفحة مخصصة، تتضمن تفاصيل شاملة عن المنتدى، وجدول الفعاليات، وأسماء المتحدثين والخبراء من داخل المملكة وخارجها، حيث يشكل هذا المنتدى منصة دولية تهدف إلى جمع صناع القرار، والمستثمرين، والخبراء الدوليين، ورواد الأعمال في القطاع الصناعي لمناقشة أفضل الممارسات وتبادل الخبرات حول السياسات التي تعزز التنمية الصناعية المستدامة.

ويأتي إطلاق هذا الموقع جزءًا من مساعي وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتعزيز التعاون مع اليونيدو، وتطوير إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تمكين القطاع الصناعي في المملكة، وتحفيز الاستثمارات الصناعية، بالإضافة إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الصناعة.

ويعد المنتدى خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المملكة في القطاع الصناعي على الساحة العالمية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب والرؤى، وإطلاق برامج إستراتيجية تدعم التنمية المستدامة وتعزز من قدرات القطاع الصناعي السعودي في إطار رؤية 2030.