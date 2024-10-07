أمير الشرقية وسمو نائبه يستقبلان أعضاء مجلس إدارة نادي النهضة الرياضي

الدمام-البلاد
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، رئيس مجلس إدارة نادي النهضة الرياضي المهندس إبراهيم بن مسعود المولد، يرافقه أعضاء المجلس، وذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الأستاذ طارق القحطاني.
وقدم المولد لسمو أمير المنطقة الشرقية تقريراً عن أعمال وإنجازات النادي السابقة والخطط المستقبلية.
ورفع المولد الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ومتابعته للمشاريع والإنجازات الرياضية في المنطقة.
كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، رئيس مجلس إدارة نادي النهضة الرياضي المهندس إبراهيم بن سعود المولد، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الأستاذ طارق القحطاني.
وقدم المولد لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية شرحاً عن مهام وبرامج النادي بما يسهم في تحقيق تطلعات الجماهير.
ورفع المولد الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على حرصه ومتابعته للبرامج الرياضية في المنطقة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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