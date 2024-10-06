مركز الملك سلمان يكثف مساعداته الإغاثية.. المملكة تواصل جهودها الإنسانية الرائدة في العالم

البلاد – الرياض

في إطار الدور المعهود للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لدعم الدول والشعوب المحتاجة حول العالم بمختلف مجالات العون الإنساني، واصل المركز تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع دعم الأمن الغذائي للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالمملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وأشاد محافظ محافظة المفرق فراس أبو الغنم بالجهود الإغاثية والإنسانية، التي تقدمها المملكة لمساعدة اللاجئين السوريين القاطنين في المخيم.

وفي تقرير لـ “واس”، وزّع مركز الملك سلمان 370 حقيبة إيوائية و100 خيمة في مديرية موزع بمحافظة تعز في اليمن، استفاد منها 2220 فردًا، كما وزّع 735 سلة غذائية في مديرية الوضيع بمحافظة أبين، استفاد منها 5145 فردًا. وفي باكستان، وزع المركز 750 حقيبة إيوائية في إقليمي بلوشستان والبنجاب، استفاد منها 5250 فردًا من متضرري الفيضانات.

في السياق، دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع المساعدات الغذائية لدعم ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا في مدينة بيشكك عاصمة جمهورية قرغيزستان، بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة لدى قرغيزستان بالإنابة المستشار سعد بن عبدالله الضويان، وعدد من المسؤولين، ويستهدف المشروع توزيع 8100 سلة غذائية؛ تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها أكثر من 35.000 ألف فرد.

وأكد المستشار الضويان، أن هذه المساعدات تعد امتدادًا لجهود المملكة العربية السعودية ودورها الريادي على مستوى العالم في مجالات العمل الخيري والإنساني والإغاثي، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ما يجسد اهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله – بدعم الأمن الغذائي في مختلف أنحاء العالم.

وأشار المسؤولون في الجانب القرغيزي- بدورهم- إلى أهمية المشروع ودوره الكبير في تخفيف معاناة الأسر المحتاجة في بلادهم، مشيدين بالجهود الإغاثية التي تقوم بها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة في قرغيزستان.