الإقتصاد

غرفة جدة تنظم ملتقى “الشركات الروسية في السعودية”

صحيفة البلادaccess_time3 / ربيع الآخر / 1446 هـ       6 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ جدة

نظمت الغرفة التجارية بجدة، بمقرها في جدة اليوم، ملتقى الشركات الروسية، بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين من القطاع العام، وشركات القطاع الخاص الروسية التي تشمل مختلف المجالات ( البناء – الصناعات – الغذائية – تكنولوجيا المعلومات ).

وعدّ مساعد الأمين العام للمجالس القطاعية بغرفة جدة مازن أبوطالب، الملتقى فرصة اقتصادية لرواد ورائدات الأعمال لتعزيز التعاون الاستثماري والتبادل التجاري بين البلدين، من خلال الممكنات التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب، وأهمية الصناعة في تحقيق أهداف الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

من جانبه، أكد ممثل غرفة موسكو للتجارة والصناعة اليكسي بيسو، على أهمية العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الروسي، التي تشهد تقاربًا مستمرًا وتطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية في شتى المجالات.

وبدأت جلسات الملتقى، باستعراض للعلاقات التجارية والاستثمارية بين روسيا والمملكة، واكتشاف فرص استثمارية جديدة واعدة في مختلف القطاعات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الى جانب فرص الاستثمار في قطاع البنية التحتية في مشاريع النقل والمواصلات والاتصالات، وقطاع الصناعة بما في ذلك الصناعات التحويلية والصناعات البتروكيماوية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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