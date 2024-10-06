غرفة جدة تنظم ملتقى “الشركات الروسية في السعودية”

البلاد ــ جدة

نظمت الغرفة التجارية بجدة، بمقرها في جدة اليوم، ملتقى الشركات الروسية، بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين من القطاع العام، وشركات القطاع الخاص الروسية التي تشمل مختلف المجالات ( البناء – الصناعات – الغذائية – تكنولوجيا المعلومات ).

وعدّ مساعد الأمين العام للمجالس القطاعية بغرفة جدة مازن أبوطالب، الملتقى فرصة اقتصادية لرواد ورائدات الأعمال لتعزيز التعاون الاستثماري والتبادل التجاري بين البلدين، من خلال الممكنات التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب، وأهمية الصناعة في تحقيق أهداف الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

من جانبه، أكد ممثل غرفة موسكو للتجارة والصناعة اليكسي بيسو، على أهمية العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الروسي، التي تشهد تقاربًا مستمرًا وتطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية في شتى المجالات.

وبدأت جلسات الملتقى، باستعراض للعلاقات التجارية والاستثمارية بين روسيا والمملكة، واكتشاف فرص استثمارية جديدة واعدة في مختلف القطاعات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الى جانب فرص الاستثمار في قطاع البنية التحتية في مشاريع النقل والمواصلات والاتصالات، وقطاع الصناعة بما في ذلك الصناعات التحويلية والصناعات البتروكيماوية.