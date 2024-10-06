غداً.. نهائي الرجال والسيدات في السلة 5×5

تختتم غدًا الاثنين منافسات كرة السلة 5×5 لفئتي الرجال والسيدات، في دورة الألعاب السعودية (الثالثة) 2024، حيث سيلتقي في نهائي السيدات فريقا النصر والعلا الساعة 3:00 عصرًا في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.
فيما يقام نهائي الرجال عند الساعة 6:00 مساءً بين الاتحاد والنصر على الصالة ذاتها.
وحصد فريق جدة يونايتد الميدالية البرونزية في منافسات كرة السلة 5×5 (سيدات) بعد تغلبه اليوم الأحد على فريق السلام بنتيجة 67-60. ، فيما نال فريق العلا الميدالية البرونزية في منافسات (الرجال) التي أقيمت اليوم الأحد بعد فوزه على الخليج بنتيجة 103-44.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م