الرياضة

غداً.. نهائي الرجال والسيدات في السلة 5×5

صحيفة البلادaccess_time3 / ربيع الآخر / 1446 هـ       6 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

تختتم غدًا الاثنين منافسات كرة السلة 5×5 لفئتي الرجال والسيدات، في دورة الألعاب السعودية (الثالثة) 2024، حيث سيلتقي في نهائي السيدات فريقا النصر والعلا الساعة 3:00 عصرًا في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

فيما يقام نهائي الرجال عند الساعة 6:00 مساءً بين الاتحاد والنصر على الصالة ذاتها.

وحصد فريق جدة يونايتد الميدالية البرونزية في منافسات كرة السلة 5×5 (سيدات) بعد تغلبه اليوم الأحد على فريق السلام بنتيجة 67-60. ، فيما نال فريق العلا الميدالية البرونزية في منافسات (الرجال) التي أقيمت اليوم الأحد بعد فوزه على الخليج بنتيجة 103-44.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *