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طريقة عمل كيكة الليمون بالزبدة والزبادي

نيفين عباسaccess_time3 / ربيع الآخر / 1446 هـ       6 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي الليمون وصفة كيك الليمون بالزبدة والزبادي

المقادير اللازمة

2 بيض حبة
عصير حبة ليمون
قشر 2 حبة ليمون
150 جرام سكر بودرة
100 جرام دقيق
100 جرام زبدة في درجة حرارة الغرفة
رشة ملح ناعم
كوب زبادي
نصف ملعقة بيكينج بودر

طريقة العمل

تخفق الزبدة مع السكر البودرة حتي تصبح كالكريمة
يضاف لها صفار البيض والزبادي وتخفق
يضاف لها الدقيق المنخول مع البيكينج باودر والليمون المبشور وعصير الليمون وتخفق
يخفق بياض البيض مع الملح حتى يصبح صلب
يدمج في خليط الصفار مع الخلط من الأسفل إلى الأعلى حتى لا يتفكك
اسكبي الخليط في صينية كيك
تخبز لمدة نصف ساعة إلي أربعين دقيقة في فرن على حرارة 180 درجة مئوية
اتركيها لتبرد
ثم قدميها مع شرائح من الليمون

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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