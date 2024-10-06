طريقة عمل كيكة الليمون بالزبدة والزبادي

لمحبي الليمون وصفة كيك الليمون بالزبدة والزبادي

المقادير اللازمة

2 بيض حبة

عصير حبة ليمون

قشر 2 حبة ليمون

150 جرام سكر بودرة

100 جرام دقيق

100 جرام زبدة في درجة حرارة الغرفة

رشة ملح ناعم

كوب زبادي

نصف ملعقة بيكينج بودر

طريقة العمل

تخفق الزبدة مع السكر البودرة حتي تصبح كالكريمة

يضاف لها صفار البيض والزبادي وتخفق

يضاف لها الدقيق المنخول مع البيكينج باودر والليمون المبشور وعصير الليمون وتخفق

يخفق بياض البيض مع الملح حتى يصبح صلب

يدمج في خليط الصفار مع الخلط من الأسفل إلى الأعلى حتى لا يتفكك

اسكبي الخليط في صينية كيك

تخبز لمدة نصف ساعة إلي أربعين دقيقة في فرن على حرارة 180 درجة مئوية

اتركيها لتبرد

ثم قدميها مع شرائح من الليمون