طريقة عمل كيكة الليمون بالزبدة والزبادي

لمحبي الليمون وصفة كيك الليمون بالزبدة والزبادي
المقادير اللازمة
2 بيض حبة
عصير حبة ليمون
قشر 2 حبة ليمون
150 جرام سكر بودرة
100 جرام دقيق
100 جرام زبدة في درجة حرارة الغرفة
رشة ملح ناعم
كوب زبادي
نصف ملعقة بيكينج بودر
طريقة العمل
تخفق الزبدة مع السكر البودرة حتي تصبح كالكريمة
يضاف لها صفار البيض والزبادي وتخفق
يضاف لها الدقيق المنخول مع البيكينج باودر والليمون المبشور وعصير الليمون وتخفق
يخفق بياض البيض مع الملح حتى يصبح صلب
يدمج في خليط الصفار مع الخلط من الأسفل إلى الأعلى حتى لا يتفكك
اسكبي الخليط في صينية كيك
تخبز لمدة نصف ساعة إلي أربعين دقيقة في فرن على حرارة 180 درجة مئوية
اتركيها لتبرد
ثم قدميها مع شرائح من الليمون