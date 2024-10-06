طريقة عمل كيكة الجزر بكريمة الجبنة

طريقة عمل كيكة الجزر الهشة والغنية مع طبقة كريمة الجبنة

المقادير اللازمة

للكيكة

2 كوب سكر

1 1/2 كوب زيت نباتي

4 بيضات كبيرة

2 كوب دقيق لجميع الأغراض

ملعقتين صغيرة بيكينج بودر

ملعقة صغيرة صودا الخبز

1 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

3/4 ملعقة صغيرة جوزة الطيب المطحون

3 أكواب جزر مقشرة مبشورة ناعماً

1/2 كوب جوز البقان المفروم

نصف كوب زبيب

لطبقة الجبن

4 أكواب سكر بودرة

2 عبوة جبن كريمي بدرجة حرارة الغرفة

1/2 كوب زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة

4 ملاعق صغيرة من خلاصة الفانيليا

طريقة العمل

الكيكة

سخني الفرن إلى 325 درجة فهرنهايت

إدهني قالب كيك وغلفيه بورق الزبدة

باستخدام الخلاط الكهربائي اخفقي السكر والزيت النباتي في وعاء حتى يتجانسوا

أضيفي بيضة واحدة في كل مرة ، واخفقي جيدًا بعد كل إضافة

ينخل الدقيق ، والبيكنج بودر ، وصودا الخبز ، والملح ، والقرفة ، وجوزة الطيب في خليط السكر والزيت

أضيفي لهم الجزر والبقان المفروم والزبيب

يسكب الخليط في الصينية ثم يخبز حتى يتم إدخال عود الأسنان في المنتصف ويخرج لحوالي 45 دقيقة

يترك الكيك ليبرد تمامًا

كريمة الجبن

باستخدام الخلاط الكهربائي اخفقي جميع المكونات في وعاء متوسط ​​حتى تصبح ناعمة وكريمة

توضع طبقة الخليط فوق الكيك ويقدم بعد أن يصبح بارد