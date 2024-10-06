المرأه صحة و عافية

طريقة عمل بروستد الدجاج المقرمش

نيفين عباسaccess_time3 / ربيع الآخر / 1446 هـ       6 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

بروستد الدجاج من أشهر الوصفات السريعة التي يفضلها الكثيرين

المقادير اللازمة

لنقع الدجاج
2 كيلو أفخاد دجاج
2 كوب حليب رائب
ملح وفلفل
ملعقة كبيرة بودرة مرقة الدجاج
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة هيل ناعم
ملعقة صغيرة بودرة الزنجبيل الناعمة
3 ملعقة كبيرة خل التفاح
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
2 ملعقة صغيرة عسل
نصف ملعقة صغيرة كمون وكزبرة جافة

للدقيق
ملح وفلفل
ملعقة صغيرة بودرة مرقة الدجاج
ملعقة صغيرة زعتر مجفف

للإضافات
زيت غزير للقلي
وعاء ماء مثلج

طريقة العمل
تقلب جميع مقادير الدجاج معاً في وعاء عميق
ينقع الدجاج بالخليط لمدة ساعتين علي الاقل
تقلب مقادير الدقيق معاً
نحضر افخاد الدجاج
توضع في خليط الدقيق وتقلت حتي تغطي
ثم ترفع من الدقيق وتوضع في الماء المثلج
ثم الدقيق مرة اخري
تقلي في الزيت الغزير متوسط الحرارة حتي تمام النضج
ثم تخرج وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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