طريقة عمل بروستد الدجاج المقرمش

بروستد الدجاج من أشهر الوصفات السريعة التي يفضلها الكثيرين

المقادير اللازمة

لنقع الدجاج

2 كيلو أفخاد دجاج

2 كوب حليب رائب

ملح وفلفل

ملعقة كبيرة بودرة مرقة الدجاج

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة هيل ناعم

ملعقة صغيرة بودرة الزنجبيل الناعمة

3 ملعقة كبيرة خل التفاح

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

2 ملعقة صغيرة عسل

نصف ملعقة صغيرة كمون وكزبرة جافة

للدقيق

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة بودرة مرقة الدجاج

ملعقة صغيرة زعتر مجفف

للإضافات

زيت غزير للقلي

وعاء ماء مثلج

طريقة العمل

تقلب جميع مقادير الدجاج معاً في وعاء عميق

ينقع الدجاج بالخليط لمدة ساعتين علي الاقل

تقلب مقادير الدقيق معاً

نحضر افخاد الدجاج

توضع في خليط الدقيق وتقلت حتي تغطي

ثم ترفع من الدقيق وتوضع في الماء المثلج

ثم الدقيق مرة اخري

تقلي في الزيت الغزير متوسط الحرارة حتي تمام النضج

ثم تخرج وتقدم