«شتاء السعودية».. طموحات كبيرة لتحقيق منجزات قياسية

البلاد – الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة إطلاق تقويم فعاليات” شتاء السعودية” الذي يشمل الفعاليات والمواسم المزمع إقامتها في 7 وجهات (الرياض، جدة، العلا، البحر الأحمر، المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، حائل) بداية من شهر أكتوبر 2024، حتى نهاية الربع الأول من 2025.

ويتضمن برنامج” شتاء السعودية” أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد عن 500 عرض مميز، وعددًا من المواسم والفعاليات المميزة مثل: موسم الرياض، وموسم الدرعية، وموسم العلا، وموسم المدينة المنورة، وتقويم جدة، بالإضافة إلى رالي داكار ومدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، علاوة على تفعيل مسارات الهايكنج والمخيمات والكرفانات في المناطق الشتوية.

وقال وزير السياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، أحمد الخطيب، عقب إطلاقه برنامج” شتاء السعودية”:” بدعم غير مسبوق من القيادة الرشيدة لقطاع السياحة، ومع تكامل جهود منظومة السياحة وشركائها من القطاع الخاص، نطلق تقويم فعاليات الشتاء لهذا العام ضمن برنامج شتاء السعودية، وهو ما يرفع سقف طموحاتنا وتطلعاتنا لتحقيق منجزات قياسية جديدة؛ تعكس العمل الدؤوب لمنظومة السياحة والحملات المستمرة؛ لاستهداف الأسواق المحلية والدولية، ومن المتوقع أن تؤتي هذه الجهود ثمارها في جذب عدد أكبر من السياح”.