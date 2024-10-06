حضور غفير لمسابقة “مثايل”.. إبداعات شعرية على مسرح معرض الرياض

البلاد – الرياض

استضاف مسرح معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، وتقام فعالياته تحت شعار “الرياض تقرأ”، أمسية شعرية؛ خصصت للمشاركين في مسابقة “مثايل” للشعر النبطي، التي ينظمها مركز قطر للشعر، والمتأهلين إلى المراحل النهائية منها.

وشهدت الأمسية التي استقطبت حضورًا غفيرًا من زوار المعرض مشاركة مجموعة من الشعراء، يتقدمهم الشاعر شبيب النعيمي، ومبارك آل خليفة، وحمد الجرحب، وعمر الودعاني، ومحمد الجهني، وعبدالله السبيعي، وفيصل البقمي، فيما أدار الأمسية عبدالحميد اليوسف.

واستهلَّت الأمسية أعمالها بمشاركة لمدير مركز قطر للشعر الشاعر شبيب النعيمي بقصيدة حول الإبل، ألقاها بمناسبة”عام الإبل” الذي أطلق على 2024م، للاحتفاء بالقيمة الثقافية الفريدة التي تمثلها لسكان جزيرة العرب، والمكانة المحورية للإبل في الثقافة العربية.

عقب ذلك، تتابع فرسان الأمسية في إلقاء مختارات من عيون شعرهم في موضوعات وأغراض شعرية متعددة، امتدَّت من الوصف الفني البديع للإبل، مرورًا بالتغني بقيم” الوفاء” و” الثقة”، وانتهاءً بوصف مكابدات” الحب” ومعاني” الفخر”، وسط تفاعل كبير من الجمهور مع مجريات الأمسية، التي امتدَّت إلى منتصف الليل.

وفي ختام الأمسية، أتيحت الفرصة للحضور لطلب عدد من القصائد من الشعراء، الذين تفاعلوا بدورهم مع مقترحات الجمهور وتساؤلاتهم حول الشعر عمومًا، إضافة إلى أسئلة عن مسابقة “مثايل”، أجاب عنها كل من مدير مركز قطر للشعر الشاعر شبيب النعيمي، والشاعر مبارك آل خليفة، الذي ألقى أيضًا أبياتًا في التغني بمدينة الرياض والاحتفاء بمكانتها.