” النقل” تعتمد شرؤوط تأهيل مراكز التدريب والاختبار للسائقين

البلاد ــ الرياض

اعتمدت الهيئة العامة للنقل شروط وإجراءات تأهيل واعتماد المراكز التدريبية ومراكز الاختبار التي تقدم خدمات التدريب والتأهيل للسائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري في المملكة، والتحقق من مدى أهليتهم للعمل وممارسة الأنشطة.

أشارت الهيئة إلى معايير اعتماد المراكز وتشمل؛ سجلًا تجاريًا يتضمن نشاط تدريب، وضمانًا ماليًا باسم الهيئة بمبلغ وقدره١٠٠ ألف، إضافة إلى توفير مركز مناسب وفق شروط وإجراءات تأهيل واعتماد مراكز التدريب ومراكز الاختبار في المدينة محل الاعتماد، وترخيص لمزاولة نشاط التدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ساري المفعول، وأخيرًا الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.

وأكدت أن عمل هذه المراكز سيكون تحت إشراف الهيئة لضمان تقديم الخدمات وفق الاشتراطات والمعايير المطلوبة.

وأتاحت “هيئة النقل” طلب الاعتماد من قبلها لممارسة نشاط التدريب للسائقين ومديري التشغيل، لمراكز التدريب التواصل من خلال الرابط التالي: https://voc.tga.gov.sa/A/127ed1b2 .

ولتقديم خدمة الاختبارات دعت الهيئة القائمين على مراكز الاختبار التواصل عبر الرابط التالي: https://voc.tga.gov.sa/A/e3ec91ce

وللاطلاع على المزيد دعت الهيئة إلى زيارة موقعها الإلكتروني: (www.tga.gov.sa) وكذلك عبر الاتصال بالرقم الموحد 19929.