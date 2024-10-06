الإقتصاد

” النقل” تعتمد شرؤوط تأهيل مراكز التدريب والاختبار للسائقين

صحيفة البلادaccess_time3 / ربيع الآخر / 1446 هـ       6 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض

اعتمدت الهيئة العامة للنقل شروط وإجراءات تأهيل واعتماد المراكز التدريبية ومراكز الاختبار التي تقدم خدمات التدريب والتأهيل للسائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري في المملكة، والتحقق من مدى أهليتهم للعمل وممارسة الأنشطة.

أشارت الهيئة إلى معايير اعتماد المراكز وتشمل؛ سجلًا تجاريًا يتضمن نشاط تدريب، وضمانًا ماليًا باسم الهيئة بمبلغ وقدره١٠٠ ألف، إضافة إلى توفير مركز مناسب وفق شروط وإجراءات تأهيل واعتماد مراكز التدريب ومراكز الاختبار في المدينة محل الاعتماد، وترخيص لمزاولة نشاط التدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ساري المفعول، وأخيرًا الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.

وأكدت أن عمل هذه المراكز سيكون تحت إشراف الهيئة لضمان تقديم الخدمات وفق الاشتراطات والمعايير المطلوبة.
وأتاحت “هيئة النقل” طلب الاعتماد من قبلها لممارسة نشاط التدريب للسائقين ومديري التشغيل، لمراكز التدريب التواصل من خلال الرابط التالي: https://voc.tga.gov.sa/A/127ed1b2 .

ولتقديم خدمة الاختبارات دعت الهيئة القائمين على مراكز الاختبار التواصل عبر الرابط التالي: https://voc.tga.gov.sa/A/e3ec91ce
وللاطلاع على المزيد دعت الهيئة إلى زيارة موقعها الإلكتروني: (www.tga.gov.sa) وكذلك عبر الاتصال بالرقم الموحد 19929.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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