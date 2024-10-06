الخريف يرأس إجتماع التطورات الاقتصادية العالمية

البلاد ــ وكالات

رأس وكيل رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي الدكتور رياض الخريّف، أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن، الاجتماع الثاني لوكلاء اللجنة، الذي يعقد تحت رئاسة المملكة.

وخلال كلمته، أكد الخريّف أهمية الاجتماع لتزامنه مع الذكرى الثمانين لتأسيس مؤسستي بريتون وودز، منوها بأهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتقديم المشورة والتوصيات حول التوجهات الإستراتيجية للصندوق، كما استعرض الاجتماع أهم التطورات الاقتصادية العالمية، إضافةً إلى أهم الأولويات والتوصيات.

وعلى هامش الاجتماع، التقى الخريّف بالنائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث، والعديد من الوكلاء في الصندوق، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وبحث أهم المواضيع التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماعات القادمة في 21-26 أكتوبر 2024 بواشنطن.