الأميرة دليل تتوج الفائزين في منافسات 200م في ختام مسابقات ألعاب القوى بدورة الألعاب السعودية

البلاد- الرياض
توجت الأميرة دليل بنت نهار بن سعود، الرئيس التنفيذي لدورة الألعاب السعودية (الثالثة) 2024، أبطال ألعاب القوى وألعاب القوى البارالمبية، التي اختتمت، أمس السبت، بمضمار نادي الرياض، بحضور عبدالعزيز باعشن، الأمين العام الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والدكتور حبيب الربعان رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى، والدكتور عبدالرحيم آل الشيخ، رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى البارالمبية.
التتويج
حصد البراء القرني (نادي ذوي الإعاقة بجدة) ذهبية سباق 200 متر كراسي شلل دماغي – حركي للرجال، وأحرز عبدالرحمن القرشي (نادي ذوي الإعاقة بالرياض) الفضية، وذهبت البرونزية لجمعان الزهراني (نادي ذوي الإعاقة بجدة)، كما حقق راضي الحارثي (نادي ذوي الأعاقة بالرياض) ذهبية رمي الصولجان جلوس شلل دماغي – حركي (رجال)، ونال على آل ورقش (نادي نجران لذوي الإعاقة) الفضية، وحصل خالد الزهراني (نادي مكة لذوي الإعاقة) على البرونزية.
وفي منافسات سباق حواجز 400 متر للرجال، انتزع إدريس سفياني (الهلال) الميدالية الذهبية، وحصد محمد المعاوي (الشباب) الفضية، فيما ظفر عزام أبو بكر (الهلال) البرونزية، وفازت سهى سعيد (العلا) بذهبية الوثب الطويل للسيدات، وحصلت عائشة الخضر (الباحة) على الفضية، وذهبت البرونزية لجين الحميد (الخليج) ، كما حقق طارق العمري (الخليج) ذهبية سباق 5000 متر للرجال، ونال رائد الجدعاني (الهلال) الفضية، وأحرز محمود عثمان (الباحة) البرونزية.
وفي منافسات سباق 200م، أحرز عبدالله محمد (الهلال) الذهبية ونال زميله فهاد السبيعي (الهلال) الفضية، فيما ظفر عبدالعزيز عطافي (الباحة) بالبرونزية، كما فاز أبو بكر محمد (الهلال) بذهبية رمي القرص للرجال، ونال أسامة العقيلي (النور) الفضية، وظفر محمد تولو (الهلال) بالبرونزية.