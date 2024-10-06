الألعاب السعودية| محافظ جدة يتوج الفائزين بمنافسات التجديف الساحلي السريع

توّج الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، محافظ جدة، بحضور علي حسين علي رضا الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للتجديف، وعبد العزيز بن عبود مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة، أبطال منافسات التجديف، ضمن دورة الألعاب السعودية ٢٠٢٤، التي انطلقت فعالياتها الأسبوع الماضي.
شارك في منافسات التجديف الساحلي السريع لفئتي الرجال والسيدات ١٦ لاعبًا في فئة فردي الرجال،و ١٦ لاعبة في فئة فردي السيدات، على شاطئ كوكيان بأبحر الجنوبية بمحافظة جدة.
وقد انطلقت المنافسات على مدى يومين متتاليين بالتصفيات الأولية لتحديد المتأهلين للمرحلة الختامية.
تتويج الفائزين
حصل المتسابق راكان علي رضا، على الميدالية الذهبية لفئة الرجال، ونال الميدالية الفضية تركي العارف، في حين حقق مؤيد الرشيدي الميدالية البرونزية.
بينما حصلت على الميدالية الذهبية المتسابقة هيا المامي في فئة السيدات، ونالت إسراء قادري الميدالية الفضية، وحققت يسرا ملائكة الميدالية البرونزية.
وهنأ رئيس الاتحاد السعودي للتجديف الفائزين بإنجازاتهم، ونوه بالمستوى الفني الذي ظهر عليه المتسابقين وقال عقب التتويج :” أظهرت البطولة بروز مواهب كبيرة في رياضة التجديف التي ستكون نواة لمنتخب سعودي، يستطيع ان يقدّم نتائج باهرة في البطولات الدولية القادمة”، مشيرًا إلى أن مستقبل رياضة التجديف سيشهد تطوّرا كبيراً في المملكة بدعم مباشر من وزارة الرياضة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م