الرياضة الألعاب السعودية| النصر والعرض يكسبان في قدم الصالات

البلاد- الرياض أقيمت اليوم الأحد ثلاث مباريات في منافسات كرة قدم الصالات (رجال) على صالة نادي الرياض ضمن دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024 . وأسفرت النتائج عن فوز العرض على نظيره الاعتماد بنتيجة 4-3، ضمن المجموعة الأولى، سجل للاعتماد أحمد السيد هدفين ومحمد لبيب هدف فيما سجل للعرض علي هزازي وعمر ابضار ومحمد طلعت وأحمد مدخلي. وتعادل فريقا الزلفي ومنيف بنتيجة 5-5 ، ضمن المجموعة الثالثة، سجل للزلفي أحمد مصطفى ثلاثة أهداف وراكان النصار وعلي رمضان ، فيما سجل لمنيف خالد عبدالحليم 4 أهداف وخالد اهرواي هدف . وتخطى فريق النصر نظيره الثقبة بسداسية نظيفة، ضمن المجموعة الثالثة، سجلها عبدالإله العتيبي 4 أهداف وعبدالله المغربي هدفين.