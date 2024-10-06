الرياضة

الألعاب السعودية| النصر والعرض يكسبان في قدم الصالات

صحيفة البلادaccess_time3 / ربيع الآخر / 1446 هـ       6 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

أقيمت اليوم الأحد ثلاث مباريات في منافسات كرة قدم الصالات (رجال) على صالة نادي الرياض ضمن دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024 .

وأسفرت النتائج عن فوز العرض على نظيره الاعتماد بنتيجة 4-3، ضمن المجموعة الأولى، سجل للاعتماد أحمد السيد هدفين ومحمد لبيب هدف فيما سجل للعرض علي هزازي وعمر ابضار ومحمد طلعت وأحمد مدخلي.

وتعادل فريقا الزلفي ومنيف بنتيجة 5-5 ، ضمن المجموعة الثالثة، سجل للزلفي أحمد مصطفى ثلاثة أهداف وراكان النصار وعلي رمضان ، فيما سجل لمنيف خالد عبدالحليم 4 أهداف وخالد اهرواي هدف .

وتخطى فريق النصر نظيره الثقبة بسداسية نظيفة، ضمن المجموعة الثالثة، سجلها عبدالإله العتيبي 4 أهداف وعبدالله المغربي هدفين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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