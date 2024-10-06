الرياضة الألعاب السعودية| الشريدة يحصد ذهبية رماية الأطباق

الرياض- البلاد توج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن مساعد، نائب رئيس الاتحاد السعودي للرماية، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في منافسات رماية الأطباق (تراب)، ضمن دورة الألعاب السعودية 2024، التي أقيمت اليوم الأحد في مدينة تدريب الأمن العام بمدينة الرياض. وحصد الرامي محمد منصور الشريدة الميدالية الذهبية ، وحصل فهد علي السهلي على المركز الثاني والميدالية الفضية، بينما نال فهد ماكن المطيري المركز الثالث والميدالية البرونزية. وستقام بعد غد الثلاثاء، منافسات مسدس ضغط الهواء لمسافة 10 م للرجال والسيدات، رماية اطباق شوزن الابراج (سكيت) للرجال. الجدير بالذكر أن منافسات الرماية كانت قد انطلقت أمس السبت، بمسابقة البندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار.