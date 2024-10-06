الرياضة

ألعاب السعودية الثالثة| الهلال يتوج بذهب طائرة الرجال

صحيفة البلادaccess_time3 / ربيع الآخر / 1446 هـ       6 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

توج فريق الهلال بالميدالية الذهبية لمنافسات كرة الطائرة للرجال، التي اُختتمت على صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، ضمن دورة الألعاب السعودية (الثالثة) 2024. وذلك بعد فوزه على نظيره النصر في المباراة النهائية بثلاثة أشواط دون مقابل (25/15، 28/26، 25/17) وسط حضور جماهيري كبير، وحقق الاتحاد الميدالية البرونزية للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن كسب الخليج بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد (23-25، 25-16، 26-28، 25-21).

وتوج الدكتور خالد الزغيبي رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، الفائزين بالميداليات، بحضور نائبه سعد الرويس.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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