أكبر الفعاليات العالمية في قطاع النقل الجوي .. المملكة تشارك في معرض ومؤتمر “روتس وورلد 2024”

البلاد ــ الرياض

تُشارك المطارات السعودية تحت شعار “السعودية ملتقى العالم” في النسخة الـ29 من معرض ومؤتمر “روتس وورلد 2024″، أحد أكبر الفعاليات العالمية في قطاع النقل الجوي، والذي سيعقد في مملكة البحرين، إعتباراً من اليوم إلى 8 أكتوبر 2024م.

وتشمل المشاركة عدة جهات ممثلةً بشركة مطارات القابضة، ومطار الملك سلمان الدولي، وبرنامج الربط الجوي، ومطار البحر الأحمر الدولي، وشركة مطارات الرياض، وشركة مطارات جدة، وشركة مطارات الدمام، إضافةً إلى شركة تجمع مطارات الثاني.

وتهدف مشاركة المملكة إلى تعزيز حضور المطارات السعودية في الفعاليات العالمية، وتجهيزها للتعامل مع الطاقة الاستيعابية المتوقعة للمسافرين، التي تقدر بـ330 مليون مسافر، و4.5 ملايين طن من الشحن الجوي بحلول عام 2030، إضافةً إلى تحويل المطارات السعودية إلى مركزٍ للربط بين مختلف قارات العالم؛ لتسهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للطيران التي تأتي في إطار رؤية المملكة 2030.

ويعدّ معرض ومؤتمر “روتس وورلد 2024” أكبر حدث عالمي في مجال النقل الجوي، حيث سيشهد الحدث مشاركة أكثر من 2,500 خبير، وصانع قرار من مختلف أنحاء العالم في مجالات النقل الجوي، والمطارات، والخطوط الجوية، والخدمات الجوية، والهيئات السياحية، إضافةً قادة قطاع تطوير الملاحة الجوية.

كما يتضمن أيضًا العديد من الجلسات النقاشية، وورش العمل المتخصصة في النقل الجوي، حيث ستتاح الفرصة لعقد اجتماعات ومناقشات لتبادل وجهات النظر حول تطوير صناعة الطيران على المستوى الإقليمي والعالمي. كما ستتناول الجلسات أحدث التوجهات في قطاع النقل الجوي، والتحديات التنافسية التي تواجه الخطوط الجوية، وشركات الخدمات اللوجستية، إضافة إلى التطورات المتعلقة بالحركة الجوية، والأداء التشغيلي الطيران، وفرص النمو المستقبلية.

أهمية معرض ومؤتمر “روتس وورلد 2024

1ــ تجهيزها للتعامل مع الطاقة الاستيعابية المتوقعة للمسافرين

2 ــ تحويل المطارات السعودية إلى مركزٍ للربط العالمي

3 ـ تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للطيران تحقيقاً للرؤية