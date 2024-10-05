في دوري يلو.. قمة تجمع نيوم والحزم.. والعدالة يواجه الجبلين

حائل- خالد الحامد
تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة السادسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بإقامة أربع مباريات من العيار الثقيل؛ نظرًا لقوة الفرق المتبارية.
العدالة VS الجبلين
على استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالإحساء، يحل الجبلين ضيفًا على العدالة في مباراة يتوقع لها أن تحفل بالندية والإثارة؛ نظرًا لما يملكه الفريقان من عناصر مميزة. العدالة قادم من خسارة في الجولة الماضية من الحزم، ويسعى للتعويض أمام فريق صعب، ويملك في رصيده 7 نقاط بالمركز السادس. أما الجبلين فيسعى للفوز وتعزيز رصيده النقطي، والبحث عن مركز متقدم في سلم الترتيب؛ حيث يتواجد في المركز الـ13 برصيد 5 نقاط، وهو قادم من تعادل مع الزلفي.
الزلفي VS الجبيل
على ملعبه، يستقبل الزلفي ضيفه الجبيل، في اللقاء الأول بينهما بدوري الدرجة الأولى، في مواجهة يسعى كل فريق فيها للفوز وخطف النقاط الثلاث، والتقدم أكثر في سلم الترتيب. الزلفي يملك في رصيده 6 نقاط بالمركز العاشر، وقادم من تعادل ثمين أمام الجبلين. أما الجبيل فيدخل اللقاء بمعنويات جيدة بعد فوزه الثمين على العربي، ويملك في رصيده 4 نقاط بالمركز الـ15.
نيوم VS الحزم
مواجهة مثيرة تجمع نيوم المتصدر بـ 13 نقطة، مع ضيفه الحزم الوصيف بـ 13 نقطة، وهما الفريقان اللذان لم يتعرضا للخسارة حتى الآن، لكن نيوم يتفوق بفارق الأهداف، ويسعى لاستغلال دعم جماهيره لإلحاق الخسارة الأولى بالحزم، الذي يبحث بدوره عن الفوز وخطف صدارة الترتيب.
جدة VS أحد
في مباراة مهمة، يستضيف جدة ضيفه أحد على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.
جدة قدم مستويات مميزة في الجولات الماضية، جعلته بالمركز الرابع برصيد 11 نقطة، ويأمل في الاستمرار بحصد النقاط والمنافسة بقوة على الصعود أمام فريق ( أحد) الذي يأمل هو الآخر في حصد النقاط الثلاث، وتعويض خسارته الماضية، ويملك في رصيده 4 نقاط بالمركز الرابع عشر.
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