طريقة عمل سلطة البروكلي بالزهرة

للزهرة والبروكلي فوائد كما انها سلطة سهلة وسريعة التحضير ويمكن حفظها بالثلاجة

المقادير اللازمة

16 نصف حبة من الزهرة

نصف حبة من البروكلي

½ ملعقة صغيرة ملح

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون

2 رشة من الزعتر المجفف (اختياري)

طريقة العمل

اغسلي البروكلي والقرنبيط ثم قطعيهما إلى زهيرات صغيرة الحجم

قومي بطهي البروكلي على البخار حتى يصبح طريًا ومقرمشًا لمدة 5 دقائق تقريبًا

أخرجيه من الماء وضعيه في وعاء كبير

اطهي القرنبيط على البخار حتى ينضج تمامًا لمدة 4 دقائق تقريبًا

أخرجيه وضعيه في نفس الوعاء مع البروكلي

رشيه بزيت الزيتون والملح

ثم أضيفي عصير الليمون

قلبي المكونات جيدًا

أضيفي أيضًا المزيد من الزيت أو عصير الليمون حسب الرغبة

ثم تقدم