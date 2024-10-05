المرأه صحة و عافية

طريقة عمل سلطة البروكلي بالزهرة

نيفين عباسaccess_time2 / ربيع الآخر / 1446 هـ       5 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

للزهرة والبروكلي فوائد كما انها سلطة سهلة وسريعة التحضير ويمكن حفظها بالثلاجة

المقادير اللازمة

16 نصف حبة من الزهرة
نصف حبة من البروكلي
½ ملعقة صغيرة ملح
3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون
2 رشة من الزعتر المجفف (اختياري)

طريقة العمل

اغسلي البروكلي والقرنبيط ثم قطعيهما إلى زهيرات صغيرة الحجم
قومي بطهي البروكلي على البخار حتى يصبح طريًا ومقرمشًا لمدة 5 دقائق تقريبًا
أخرجيه من الماء وضعيه في وعاء كبير
اطهي القرنبيط على البخار حتى ينضج تمامًا لمدة 4 دقائق تقريبًا
أخرجيه وضعيه في نفس الوعاء مع البروكلي
رشيه بزيت الزيتون والملح
ثم أضيفي عصير الليمون
قلبي المكونات جيدًا
أضيفي أيضًا المزيد من الزيت أو عصير الليمون حسب الرغبة
ثم تقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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