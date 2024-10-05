الرئيسية
/
/
/
/
/
شاهد| النصر يتغلب على العروبة بثلاثية
الرياضة

شاهد| النصر يتغلب على العروبة بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time2 / ربيع الآخر / 1446 هـ       5 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق النصر فوزًا مسنحقاً على ضيفه فريق العروبة بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت في الرياض، في إطار منافسات الجولة السادسة بدوري روشن.

سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة 17، بركلة جزاء سددها بنجاح في شباك العروبة، وأضاف ساديو ماني  الهدف الثاني والثالث لفريق النصر في الدقيقتين 29، و71من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد العروبة عند 7 نقاط بالمركز الحادي عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *