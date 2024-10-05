شاهد| النصر يتغلب على العروبة بثلاثية

البلاد- جدة
حقق فريق النصر فوزًا مسنحقاً على ضيفه فريق العروبة بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت في الرياض، في إطار منافسات الجولة السادسة بدوري روشن.
سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة 17، بركلة جزاء سددها بنجاح في شباك العروبة، وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني والثالث لفريق النصر في الدقيقتين 29، و71من عمر اللقاء.
بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد العروبة عند 7 نقاط بالمركز الحادي عشر.
شاهد أهداف المباراة النصر والعروبة بصوت المعلق حاتم بطيشة 🎙️⤵️#النصر_العروبة #دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/cnTi5IODzP
— SSC (@ssc_sports) October 5, 2024