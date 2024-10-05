شاهد| التعاون يزيد من أوجاع الفتح بثنائية

البلاد- جدة

حقق فريق التعاون فوزًا مهمًا، وذلك على حساب ضيفه الفتح بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن.

سجل ثنائية التعاون كل من موسى بارو، وجواو بيدرو في الدقيقتين 45+3، و81 من عمر المواجهة، بواقع هدف في كل شوط.

بهذا الفوز، ارتقى التعاون إلى المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، بينما واصل الفتح مسلسل الهزائم وتذيل جدول ترتيب المسابقة برصيد 3 نقاط.