الأولى الرياضة

حسم كلاسيكو الجوهرة| قطار الزعيم الهلالي.. ممنوع التوقف

صحيفة البلادaccess_time2 / ربيع الآخر / 1446 هـ       5 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- سلطان منصور- زياد القحطاني

واصل فريق الهلال عروضه الرائعة بلا خسارة، في دوري روشن للمحترفين، ونجح في حسم الكلاسيكو الذي جمعه بمضيفه الأهلي، في ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مساء اليوم السبت، بهدفين مقابل هدف، في ختام منافسات الجولة السادسة من البطولة.

الأهلي نجح في إنهاء الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف دون رد سجله الإسباني غابري فيغا بعد مرور 12 دقيقة من بداية اللقاء.

وفي الشوط الثاني تألق لاعبو الهلال وسيطروا على مجريات المباراة بصورة شبه مطلقة، واستطاع الهلال قلب الطاولة على الأهلي بإحراز هدفين عن طريق الصربي ميتروفيتش في الدقيقتين 56، و77″ من ركلة جزاء”.

هذا الفوز المستحق، عزز به الهلال صدارته لدوري روشن، برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 7 نقاط، وتراجع إلى المركز العاشر بـ 7 نقاط.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *