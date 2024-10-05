حسم كلاسيكو الجوهرة| قطار الزعيم الهلالي.. ممنوع التوقف

محمود العوضي- جدة
تصوير- سلطان منصور- زياد القحطاني
واصل فريق الهلال عروضه الرائعة بلا خسارة، في دوري روشن للمحترفين، ونجح في حسم الكلاسيكو الذي جمعه بمضيفه الأهلي، في ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مساء اليوم السبت، بهدفين مقابل هدف، في ختام منافسات الجولة السادسة من البطولة.
الأهلي نجح في إنهاء الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف دون رد سجله الإسباني غابري فيغا بعد مرور 12 دقيقة من بداية اللقاء.
وفي الشوط الثاني تألق لاعبو الهلال وسيطروا على مجريات المباراة بصورة شبه مطلقة، واستطاع الهلال قلب الطاولة على الأهلي بإحراز هدفين عن طريق الصربي ميتروفيتش في الدقيقتين 56، و77″ من ركلة جزاء”.
هذا الفوز المستحق، عزز به الهلال صدارته لدوري روشن، برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 7 نقاط، وتراجع إلى المركز العاشر بـ 7 نقاط.
هدددددف!⚽
هدف مبكر.. أول الأهداف للأهلي عن طريق فيغا ⚽️🔥
الأهلي 1 × 0 الهلال#دوري_روشن_السعودي
#الأهلي_الهلال | #SSC pic.twitter.com/ZcndX7Gygl
— SSC (@ssc_sports) October 5, 2024
هدددددف!⚽
رأسية ميتروفيتش تدرك التعادل للهلال ⚽️🔥
الأهلي 1 × 1 الهلال#دوري_روشن_السعودي
#الأهلي_الهلال | #SSC pic.twitter.com/0RGLJCKdhR
— SSC (@ssc_sports) October 5, 2024
هدددددف!⚽
بعد الإعادة 🥅
ميتروفيتش يسجل ويعلن تقدم الهلال في الكلاسيكو ⚽️🔵
الأهلي 1 × 2 الهلال#دوري_روشن_السعودي
#الأهلي_الهلال | #SSC pic.twitter.com/MGzry2O4Dr
— SSC (@ssc_sports) October 5, 2024