بدء أعمال السجل العقاري لـ (26) حيًّا بمدينة الدمام و(14) حيًّا بمحافظة الخبر

الرياض : البلاد

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (87,318 قطعة عقارية) لـ (26) حيًّا بمدينة الدمام و (14) حياً بمحافظة الخبر ابتداءً من 3 نوفمبر 2024م، الموافق 1 جمادى أول1446هـ، وحتى نهاية يوم 6 فبراير 2025م الموافق 7 شعبان1446هـ.

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية بمدينة الدمام: (المتبقي من حي الشعلة، الصناعية الأولى، الواحة، طيبة، النزهة، الفردوس، الروضة،الفيصلية، تهامة، المنتزه، الجامعيين، الإسكان، الريان، النهضة،عبدالله فؤاد، مدينة العمال، المنار،ابن خلدون، الأمل، الاتصالات،البساتين، هجر، الأنوار، الندى، المريكبات، قصر الخليج)، فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الخبر: (شاطئ نصف القمر، الكوثر، العقيق، السفن، المرجان، الرجاء، الشفاء، الصواري،اللؤلؤ، المها، الأمواج، الشراع، الدرة، البحيرة)، مُبينةً بأنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت هيئة العقار إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة ، موضحة أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار لرفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.