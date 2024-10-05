“الزكاة والضريبة والجمارك” تنفّذ أكثر من 15 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر

جدة : البلاد

نفّذت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” أكثر من 15 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك على الأســـواق والمحال التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها، شملت عـددًا من القطـاعـات التجـاريـة، من أبرزها: البيع بـالتجزئـة، والتبغ، والمجمعات التجارية، وأسواق المواشي.

وأشارت إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية هي مخالفات: عدم تضمين رمز الاسـتجابة السـريعة في الفاتورة الإلكترونية، وعدم وجود الأختام الضريبية، وعدم إصدار الإشعارات الإلكترونية مدينة أو دائنة، بالإضـافة إلى مخالفة عدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية.

وأفادت أن هذه الزيـارات تهدف إلى تعزيز مســــتوى الالتزام بـأحكـام الأنظمـة الضريبية الســــاريـة في المملكـة، لـدى المكلفين من قطـاع الأعمـال، والحـد من التعـاملات التجـاريـة المخـالفـة للتعليمات والضــــوابط التي تـدخـل في إطار اختصاص الهيئة، إلى جانب أن ذلك يأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA) حيث تُقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.