وفاة 866 شخصًا بمرض جدري القردة في أفريقيا

البلاد : وكالات

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن وفاة 866 شخصًا في جميع أنحاء القارة الأفريقية بسبب فيروس “جدري القرود” منذ بداية العام الجاري، محذرًا من أن الوباء ليس تحت السيطرة.

وأوضح المركز التابع للاتحاد الأفريقي في إحصائية جديدة لضحايا الوباء في القارة، أنه تم تسجيل 34297 حالة إصابة بالمرض منذ يناير الماضي في جميع أنحاء أفريقيا وحتى الآن، وأنه تم رصد فيروس جدري القرود بشكل رسمي في 16 دولة أفريقية.

وقال المدير العام لمركز السيطرة على الأمراض، الدكتور جان كاسيا: إنه “تم تسجيل نحو 2500 حالة أسبوعية جديدة في الأسابيع الأخيرة”، معربًا عن أسفه لأن معدل الاختبارات للتأكد من وجود المرض لا يزال منخفضًا للغاية.

وأشار في السياق إلى أن المركز حصل على تعهدات للدعم بقيمة إجمالية قدرها 814 مليون دولار لتمويل خطته لمكافحة وباء جدري القردة في القارة.