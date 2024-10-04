“هيئة النقل” تعتمد الشروط والإجراءات لتأهيل واعتماد مراكز التدريب والاختبار للسائقين

الرياض : البلاد

اعتمدت الهيئة العامة للنقل شروط وإجراءات تأهيل واعتماد المراكز التدريبية ومراكز الاختبار التي تقدم خدمات التدريب والتأهيل للسائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري في المملكة، والتحقق من مدى أهليتهم للعمل وممارسة الأنشطة.

أشارت الهيئة إلى معايير اعتماد المراكز وتشمل؛ سجلًا تجاريًا يتضمن نشاط تدريب، وضمانًا ماليًا باسم الهيئة بمبلغ وقدره١٠٠ ألف، إضافة إلى توفير مركز مناسب وفق شروط وإجراءات تأهيل واعتماد مراكز التدريب ومراكز الاختبار في المدينة محل الاعتماد، وترخيص لمزاولة نشاط التدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ساري المفعول، وأخيرًا الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.

وأكدت أن عمل هذه المراكز سيكون تحت إشراف الهيئة لضمان تقديم الخدمات وفق الاشتراطات والمعايير المطلوبة.

وأتاحت “هيئة النقل” طلب الاعتماد من قبلها لممارسة نشاط التدريب للسائقين ومديري التشغيل، لمراكز التدريب التواصل من خلال الرابط التالي: https://voc.tga.gov.sa/A/127ed1b2 .