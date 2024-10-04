منتخب البرتغال يستدعي رباعي النصر والهلال

الرياضةمنتخب البرتغال يستدعي رباعي النصر والهلال صحيفة البلادaccess_time1 / ربيع الآخر / 1446 هـ 4 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أعلن روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال عن قائمة اللاعبين لمواجهتي بولندا وإسكتلندا، والتي شهدت وجود 4 أسماء من نجوم دوري روشن السعودي. ويلعب منتخب البرتغالي ضد نظيره البولندي والإسكتلندي يومي 12 و 15 من أكتوبر الجاري ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية. واستدعى مارتينيز لمعسكر المنتخب البرتغالي كلًا من” جواو كانسيلو وروبن نيفيز من الهلال وكريستيانو رونالدو وأوتافيو ثنائي النصر”. وتُختتم غدًا السبت منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي وتتوقف المسابقة لمدة 14 يومًا؛ بسبب فترة التوقف الدولي.