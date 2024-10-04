في دوري يلو| العربي يفوز على العين.. والبكيرية والطائي سلبية

الرياضةفي دوري يلو| العربي يفوز على العين.. والبكيرية والطائي سلبية صحيفة البلادaccess_time1 / ربيع الآخر / 1446 هـ 4 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق حائل- خالد الحامد حقق العربي فوزًا مستحقًا على ضيفه العين بثلاثة أهداف نظيفة، في المواجهة التى جرت بينهما على استاد التعليم بعنيزة، في افتتاح الجولة السادسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى. بهذه النتيجة، رفع العربي رصيده إلى 8 نقاط، وبقي العين على رصيده السابق 6 نقاط. وتعادل البكيرية على ملعبه مع ضيفه الطائي سلبيًا، وشهدت المباراة طرد لاعب البكيرية كونر بايين؛ ليرفع البكيرية رصيده إلى 3 نقاط والطائي إلى8 نقاط.