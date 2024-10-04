شاهد| ضمك يتغلب على الشباب في “روشن”

محمود العوضي- جدة
نجح فريق ضمك في تحقيق فوزه الثاني في دوري روشن للمحترفين، وجاء هذا الفوز على حساب ضيفه فريق الشباب بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة في خميس مشيط، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل اللاعب جورج نكودو هدف ضمك الوحيد في الدقيقة 66، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء لم يتمكن حارس الشباب من التصدي لها.
بهذا الفوز، رفع ضمك رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الشباب عند 12 نقطة في المركز الثالث.
هدددددف!⚽
نكودو يفتتح التسجيل لضمك⚽🔥
ضمك 1 × 0 الشباب#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الشباب | #SSC pic.twitter.com/AyI7zmq3Ly
— SSC (@ssc_sports) October 4, 2024