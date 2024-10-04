الرياضة

شاهد| ضمك يتغلب على الشباب في “روشن”

صحيفة البلادaccess_time1 / ربيع الآخر / 1446 هـ       4 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
نجح فريق ضمك في تحقيق فوزه الثاني في دوري روشن للمحترفين، وجاء هذا الفوز على حساب ضيفه فريق الشباب بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة في خميس مشيط، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل اللاعب جورج نكودو هدف ضمك الوحيد في الدقيقة 66، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء لم يتمكن حارس الشباب من التصدي لها.

بهذا الفوز، رفع ضمك رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الشباب عند 12 نقطة في المركز الثالث.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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