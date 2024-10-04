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شاهد| الرياض يتغلب على القادسية بثنائية
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شاهد| الرياض يتغلب على القادسية بثنائية

صحيفة البلادaccess_time1 / ربيع الآخر / 1446 هـ       4 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق الرياض فوزًا ثمينًا على نظيره القادسية بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة السادسة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

تقدم اللاعب لوكاس كال بالهدف الأول لفريق الرياض في الدقيقة 24، قبل أن يسجل إبراهيم بايش الهدف الثاني في الدقيقة 59.

جاء هدف تقليص الفارق للقادسية في الدقيقة 79 عن طريق اللاعب عبدالعزيز العثمان.

بتلك النتيجة، رفع الرياض رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس، بالتساوي مع القادسية صاحب المركز الخامس.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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