شاهد| الرياض يتغلب على القادسية بثنائية

البلاد- جدة
حقق فريق الرياض فوزًا ثمينًا على نظيره القادسية بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة السادسة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
تقدم اللاعب لوكاس كال بالهدف الأول لفريق الرياض في الدقيقة 24، قبل أن يسجل إبراهيم بايش الهدف الثاني في الدقيقة 59.
جاء هدف تقليص الفارق للقادسية في الدقيقة 79 عن طريق اللاعب عبدالعزيز العثمان.
بتلك النتيجة، رفع الرياض رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس، بالتساوي مع القادسية صاحب المركز الخامس.
🔚 لوكاس وبايش يقودان الرياض للفوز على القادسية
شاهد أهداف المباراة ⤵️📺#دوري_روشن_السعودي#الرياض_القادسية | #SSC pic.twitter.com/Drp3TTT7Ei
— SSC (@ssc_sports) October 4, 2024