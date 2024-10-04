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سيدات النصر يحافظن على لقب الكرة الطائرة بدورة الألعاب السعودية
الرياضة

سيدات النصر يحافظن على لقب الكرة الطائرة بدورة الألعاب السعودية

صحيفة البلادaccess_time1 / ربيع الآخر / 1446 هـ       4 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

توّجت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة ورئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد أحلام العمري، فريق النصر بالميدالية الذهبية لمنافسات كرة الطائرة للسيدات، بعد فوزه على العلا بثلاثة أشواط دون مقابل (25-10، 25-17، 25-13)، في المباراة النهائية، التي أقيمت على صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.

وحافظ فريق النصر لكرة الطائرة للسيدات على اللقب للمرة الثانية على التوالي، فيما حصل فريق العلا على الميدالية الفضية، فيما حصد فريق الفيحاء الميدالية البرونزية بعد تغلبه على فريق العنقاء بثلاثة أشواط نظيفة.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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