سيدات النصر يحافظن على لقب الكرة الطائرة بدورة الألعاب السعودية

البلاد- جدة
توّجت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة ورئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد أحلام العمري، فريق النصر بالميدالية الذهبية لمنافسات كرة الطائرة للسيدات، بعد فوزه على العلا بثلاثة أشواط دون مقابل (25-10، 25-17، 25-13)، في المباراة النهائية، التي أقيمت على صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.
وحافظ فريق النصر لكرة الطائرة للسيدات على اللقب للمرة الثانية على التوالي، فيما حصل فريق العلا على الميدالية الفضية، فيما حصد فريق الفيحاء الميدالية البرونزية بعد تغلبه على فريق العنقاء بثلاثة أشواط نظيفة.