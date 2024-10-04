دورة الألعاب السعودية| التركي يتوج بذهبية «الجيت سكي»

البلاد- الرياض
حقق المتسابق عبدالله التركيالميدالية الذهبية في منافسات الجيت سكي التي
أقيمت بمحافظة جدة، ضمن دورة الألعاب السعودية في نسختها الثالثة 2024، فيما اكتفى عبدالفتاح عطوان بالحصول على الفضية، ونال عاطف جان الميدالية البرونزية.
وفي سياق متصل، تُقام منافسات الدور نصف النهائي من منافساتالتجديف الساحلي اليوم الجمعة، على شاطئ كوكيان، حيث يتنافس في السباق الأول هيا المامي وإسراء قادري في التجديف الشاطئي السريع «سيدات»، فيما يتنافس في السباق الثاني يسرا ملائكة وفاتن مرزا.
وفي منافسات التجديف الشاطئي السريع” رجال” يتنافس في السباق الأول تركي العارف وراكان علي رضا، فيما يتنافس في السباق الثاني حسن قادري ومؤيد الرشيدي، ويلتقي الفائزون والفائزات في النهائي ويسبقها تحديد المركزين الثالث والرابع.