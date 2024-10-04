دورة الألعاب السعودية| التركي يتوج بذهبية «الجيت سكي»

وفي سياق متصل، تُقام منافسات الدور نصف النهائي من منافساتالتجديف الساحلي اليوم الجمعة، على شاطئ كوكيان، حيث يتنافس في السباق الأول هيا المامي وإسراء قادري في التجديف الشاطئي السريع «سيدات»، فيما يتنافس في السباق الثاني يسرا ملائكة وفاتن مرزا.