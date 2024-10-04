القوات الجوية تشارك في تمرين “درع السِند 2024” في باكستان

إسلام آباد : البلاد

تشارك القوات الجوية الملكية السعودية في تمرين “درع السِند 2024” الذي يُنفذ في قاعدة مصحف الجوية في جمهورية باكستان الإسلامية, حيث كان في وداع المجموعة المشاركة في التمرين لدى مغادرتها قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي، سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز.

واستعرض سموه المعدات المشاركة في التمرين، واستمع إلى إيجاز عن جاهزية الأطقم الجوية والفنية والمساندة، فيما تشارك القوات الجوية بست طائرات من نوع “تورنيدو”, موكدًا سموه أن مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في هذا التمرين تهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون مع القوات الباكستانية والقوات الأخرى المشاركة، وإبراز قدرات واحترافية وجاهزية قواتنا الجوية، واكتساب المزيد من الخبرات القتالية للأطقم الجوية والمساندة في بيئة الحرب غير النظامية والإلكترونية.

وتشارك في تمرين “درع السِند 2024” المملكة ممثلة في قواتها الجوية إلى جانب قوات الدولة المستضيفة جمهورية باكستان الإسلامية، وقوات من جمهوريتي مصر العربية، وتركيا.