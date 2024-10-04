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القوات الجوية تشارك في تمرين “درع السِند 2024” في باكستان

صحيفة البلادaccess_time1 / ربيع الآخر / 1446 هـ       4 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

إسلام آباد : البلاد

تشارك القوات الجوية الملكية السعودية في تمرين “درع السِند 2024” الذي يُنفذ في قاعدة مصحف الجوية في جمهورية باكستان الإسلامية, حيث كان في وداع المجموعة المشاركة في التمرين لدى مغادرتها قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي، سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز.

 واستعرض سموه المعدات المشاركة في التمرين، واستمع إلى إيجاز عن جاهزية الأطقم الجوية والفنية والمساندة، فيما تشارك القوات الجوية بست طائرات من نوع “تورنيدو”, موكدًا سموه أن مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في هذا التمرين تهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون مع القوات الباكستانية والقوات الأخرى المشاركة، وإبراز قدرات واحترافية وجاهزية قواتنا الجوية، واكتساب المزيد من الخبرات القتالية للأطقم الجوية والمساندة في بيئة الحرب غير النظامية والإلكترونية.

 وتشارك في تمرين “درع السِند 2024” المملكة ممثلة في قواتها الجوية إلى جانب قوات الدولة المستضيفة جمهورية باكستان الإسلامية، وقوات من جمهوريتي مصر العربية، وتركيا.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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