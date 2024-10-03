8 % نسبة نمو صندوق التعليم الإقتصادي

البلاد ــ الرياض

حقق صندوق التعليم العالي الجامعي خلال العام 2023م العديد من الإنجازات من أبرزها الأداء الاستثماري الذي حقق نجاحًا مستقرًا في مساراته المتعددة، وبمعدلات نمو واعدة؛ تمثلت في تحقيق نسبة نمو 8% من قيمة الأصول المدارة عن العام 2022م، كما تم تحقيق نسبة 9.93 % كعائد استثماري إجمالي على محفظة الصندوق؛ بصافي أرباح قدرها (394) مليون ريال، والتي تعد الأعلى منذ إنشاء الصندوق بنسبة نمو تبلغ 261% عن العام المالي 2022م.

ووفق تقرير أداء الصندوق للعام المالي 2023، مول الصندوق (29) مشروعًا جامعيًا، فيما بلغ إجمالي المشاريع التي مولها الصندوق منذ إنشائه حتى الآن (618) مشروعًا جامعيًا بلغت تكلفتها أكثر من (3) مليارات ريال، شملت جميع البرامج العلمية والأكاديمية لكافة الجامعات، لرفع درجة كفاءتها وتعزيز مكانتها بين الجامعات العالمية.

يذكر أن مجلسِ الشورى، خلال جلسته التي عقدت يوم الاثنين الماضي، عرض التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1444 / 1445هـ، حيث كان ضيف الجلسة الأمين العام لصندوق التعليم العالي الجامعي الدكتور تركي بن سليمان الزميع.

إنجازات صندوق التعليم الإقتصادي

9.93 % نسبة عائد استثماري على محفظة الصندوق

29 مشروعاً جامعياً مولها الصندوف منذ إنشائه.