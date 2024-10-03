مانشيني يعلن قائمة المنتخب الوطني لمواجهتي اليابان والبحرين

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني “روبرتو مانشيني” عن قائمة الأخضر؛ استعدادًا لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. ويستضيف الأخضر في العاشر من شهر أكتوبر الجاري منتخب اليابان، وفي الخامس عشر من الشهر نفسه يستضيف منتخب البحرين،و ستقام كلا المواجهتين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وضمت قائمة مانشيني ( 28 ) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: أحمد الكسار، محمد اليامي، راغد نجار، حامد يوسف، حسن كادش، مشعل خيرالله، عون السلولي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، ريان حامد، سعود عبدالحميد، حسين الصبياني، سلطان الغنام، عبدالإله المالكي، عبدالله الخيبري، مصعب الجوير، حامد الغامدي، علي الأسمري، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، محمد مران، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، مروان الصحفي، عبدالله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري. وسيقيم الأخضر معسكرًا إعداديًا في محافظة “جدة”، بدءًا من يوم الأحد القادم. ‏‎ جدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة، ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، إندونيسيا.