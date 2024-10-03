طريقة عمل شيش الدجاج بالتتبيلة اليونانية

إذا كنتِ من محبيّ المطبخ اليوناني يمكن الآن تحضير وصفة مميزة لشيش الدجاج بالتتبيلة اليونانية

المقادير اللازمة

1/2 كوب زبادي

1/2 كوب زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة طعام بودرة بصل

2 ملعقة صغيرة إكليل الجبل الطازج

2 ملعقة صغيرة قشر ليمون

1 ملعقة صغيرة ثوم طازج مفروم

1 رشة ملح حسب الرغبة

رشة فلفل أسود حسب الرغبة

2 صدور الدجاج منزوعة العظم والجلد ومقطعة إلى مكعبات

خضروات من اختيارك اختياري

طريقة العمل

في وعاء كبير أضيفي الزبادي وزيت الزيتون وعصير الليمون ومسحوق البصل وقشر الليمون وإكليل الجبل والثوم والملح والفلفل

اخفقي جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات

يضاف الدجاج إلى وعاء مع الصلصة ويقلب حتى يتغطى

غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل أو حتى 4 ساعات

سخني شواية على درجة حرارة متوسطة إلى عالية

انقعي أسياخ خشبية في الماء لمدة 20 دقيقة

شكلي الدجاج بالتناوب مع الخضروات علي الاسياخ

اشوي الأسياخ حتى ينضج الدجاج تمامًا حوالي 5-6 دقائق لكل جانب

قدمي أسياخ الدجاج اليونانية على الفور مع الزبادي اليوناني أو بحسب الرغبة