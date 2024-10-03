طريقة عمل خبز الأعشاب بالجبن البارميزان والثوم

وصفة خبز الأعشاب مع مزيج من جبن البارميزان والثوم

المقادير اللازمة

3 1/2 إلى 4 أكواب طحين لجميع الأغراض

3/4 كوب حليب كامل الدسم

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

1 ملعقة صغيرة ملح

2 ملاعق كبيرة عسل

3 بيضات كبيرة بدرجة حرارة الغرفة

8 ملاعق كبيرة زبدة طرية مقسمة

1/4 كوب جبن بارميزان مبشور طازج

2 فص ثوم مفروم

1/3 كوب بقدونس طازج مفروم ناعم

2 ملاعق كبيرة ريحان طازج مفروم ناعم

1 ملعقة كبيرة حكيم طازج مفرومة ناعماً

1 ملعقة كبيرة زعتر طازج مفروم ناعم

طريقة العمل

اخفقي الخميرة والعسل والحليب الدافئ معًا في وعاء كبير

اخفقي البيض معهم حتى يتجانس جيداً

أضيفي كوبًا واحدًا من الدقيق ثم حركيه حتى يتجانس

اخفقي ملعقتين كبيرتين من الزبدة الطرية ثم أضيفي كوبًا آخر من الدقيق والملح ثم اخفقي حتى يندمج كل الدقيق في الخليط.

استمري في إضافة الدقيق حوالي نصف كوب في المرة الواحدة حتى يبتعد العجين عن جانب الوعاء عند التقليب

استمري في عجن العجينة لمدة 6 إلى 8 دقائق حتى تتكون عجينة ناعمة

ادهني وعاء كبير بقليل من الزيت وضعي العجينة بالداخل

قومي بتغطيتها بمنشفة أو غلاف بلاستيكي واتركها دافئة وخالية من تيار الهواء لمدة 60 دقيقة أو حتى يتضاعف الحجم.

قومي بتبطين صينية خبز بورق زبدة أو سيليكون للخبز

في وعاء صغير اخلطي 4 ملاعق كبيرة من الزبدة الطرية والثوم المفروم والأعشاب وجبن البارميزان معًا حتى تمتزج

توضع العجينة على سطح مرشوش بالقليل من الطحين وتعجن لبضع دقائق حتى تصبح ناعمة ومرنة

افردي العجينة إلى مستطيل كبير

انثري زبدة الأعشاب فوق العجينة واتركي محيط 1 بوصة حول المستطيل

لفي العجين بإحكام لتشكيل جذع شجرة تمامًا كما نفعل مع السينابون

باستخدام سكين حاد قومي بقطع الجذع بالطول مع ترك البوصة الأخيرة من العجين سليمة في أحد طرفي الجذع لأن هذا سيثبت العجين معًا

ارفعي قطعتين من العجين ولفيهما

قومي بتشكيل إكليل من الزهور عن طريق ضم الأطراف معًا وضغطها لإغلاقها

انقليه بعناية إلى ورقة الخبز المعدة

قومي بتغطية إكليل الزهور بشكل غير محكم بالبلاستيك أو منشفة واتركيه يرتاح حتى يتضاعف حجمه تقريبًا حوالي 30 دقيقة

يسخن الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت

اخبزي الخبز لمدة 30 إلى 35 دقيقة حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً وينضج بالكامل

ادهني الخبز بالملعقتين الكبيرتين المتبقيتين من الزبدة الطرية ثم اتركيه لمدة 10 دقائق على الأقل قبل تقطيعه وتقديمه