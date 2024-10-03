طريقة عمل الحمام المصري المحشي بالفريك

الحمام المحشي من الأطباق المصرية التي يتميز بها المطبخ المصري

المقادير اللازمة

2 جوز حمام

2 كوب فريك منقوع ساعتين

كبد دجاج مقطع

بصلة كبيرة مفرومة

ملعقة صغيرة قرفة

ملح وفلفل

لسلق الحمام (ماء – حبهان – ورق غار – مستكة – بصل – جزر – كرفس – ملح وفلفل)

طريقة العمل

ينظف الحمام جيدا ويغسل

يشوح البصل علي النار مع الكبد

يضاف له القريك بعد غسله وتصفيته بعد ان تنضج الكبد

ثم يملح بالملح والفلفل مع اضافة القرفة

يضاف كوب ماء للفريك ويترك حتي ينضج قليلًا

نضع مقادير سلق الحمام في قدر علي النار حتي تغلي

يحشي الحمام بخليط الفريك

ثم يغلق جيدًا

يوضع في الماء ويسلق حتي ينضج

ثم يحمر بالسمن