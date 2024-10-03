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طريقة عمل اجنحة الدجاج بخلطة الليمون والفلفل

نيفين عباسaccess_time30 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       3 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة حمضية لأجنحة الدجاج

المقادير اللازمة

أجنحة دجاج
زيت للقلي
1 ملعقة صغيرة ملح
1 كوب دقيق لجميع الأغراض
1/4 كوب زبدة مملحة ذائبة
1 1/2 ملعقة صغيرة بهار فلفل بالليمون
2 ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم

طريقة العمل

جففي أجنحة الدجاج بالمناديل الورقية
سخني الزيت
أثناء تسخين الزيت ضع الدقيق والملح في كيس ورجي الكيس برفق لخلط المكونات.
أضيفي أجنحة الدجاج المحضرة إلى الكيس ثم رجيه حتى يغطى الدجاج جيدًا
يقلي الدجاج بالزيت الساخن لمدة 10-12 دقيقة
ثم يخرج ويصفي
في وعاء صغير اخلطي الزبدة المذابة مع توابل الليمون والفلفل
إستخدمي فرشاة لتغليف جانبي أجنحة الدجاج بالفلفل والليمون
قدمي أجنحة الدجاج بالليمون والفلفل على الفور مع البقدونس الطازج

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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