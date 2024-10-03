طريقة عمل اجنحة الدجاج بخلطة الليمون والفلفل

وصفة حمضية لأجنحة الدجاج

المقادير اللازمة

أجنحة دجاج

زيت للقلي

1 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب دقيق لجميع الأغراض

1/4 كوب زبدة مملحة ذائبة

1 1/2 ملعقة صغيرة بهار فلفل بالليمون

2 ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم

طريقة العمل

جففي أجنحة الدجاج بالمناديل الورقية

سخني الزيت

أثناء تسخين الزيت ضع الدقيق والملح في كيس ورجي الكيس برفق لخلط المكونات.

أضيفي أجنحة الدجاج المحضرة إلى الكيس ثم رجيه حتى يغطى الدجاج جيدًا

يقلي الدجاج بالزيت الساخن لمدة 10-12 دقيقة

ثم يخرج ويصفي

في وعاء صغير اخلطي الزبدة المذابة مع توابل الليمون والفلفل

إستخدمي فرشاة لتغليف جانبي أجنحة الدجاج بالفلفل والليمون

قدمي أجنحة الدجاج بالليمون والفلفل على الفور مع البقدونس الطازج