صندوق الشهداء يحصل على شهادة أفضل بيئة عمل حسب تصنيف المنظمة العالمية

الرياض : البلاد

حصل صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين شهادة أفضل بيئة عمل حسب تصنيف المنظمة العالمية “Great Place To Work” المعتمدة في مجال تقييم بيئات العمل لمختلف المنظمات؛ وفقاً لمنهجية عالمية موحدة يتم تطبيقها في أكثر دول العالم.

وجاء هذا الاستحقاق بعد إجراء تحليل وتقييم عام من خبراء معتمدين لدى المنظمة العالمية، من خلال استبيان شامل شارك فيه جميع الموظفين، لقياس مدى رضاهم تجاه بيئة العمل، ومختلف الجوانب المؤثرة ذات العلاقة كالتطور المهني، والتعاون، والثقة، والمزايا الوظيفية، وغيرها.

وتهدف جائزة أفضل بيئة عمل التي تنظمها شركة “Great Place To Work” إلى التعريف بأفضل بيئات العمل في المنشآت المحلية الحكومية والخاصة التي تملك القدرة على استقطاب وتطوير والاحتفاظ بالمواهب والكفاءات البشرية، ووضع تصنيفات سنوية لأفضل بيئات العمل في مختلف القطاعات.

وأكدت إدارة الصندوق التزامها الراسخ ممثلًا بإدارة الموارد البشرية في تطبيق أفضل الممارسات المهنية لإيجاد بيئة عمل إيجابية تحفّز الإبداع والابتكار، وتعزّز من إنتاجية الكوادر والعقول المستقطبة .