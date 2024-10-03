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شاهد| الفيحاء يقتنص تعادلًا ثمينًا من الوحدة
الرياضة

شاهد| الفيحاء يقتنص تعادلًا ثمينًا من الوحدة

صحيفة البلادaccess_time30 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       3 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حسم التعادل الايجابي 2-2 مواجهة فريقي الوحدة والفيجاء، التي جرت مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة  السادسة من دوري روشن للمحترفين.

تقدم الوحدة عن طريق مشعل العلائلي في الدقيقة 4 ورد بالتعادل للفيحاء عن طريق اليخاندرو بوزويلو في الدقيقة 72، قبل أن ينجح إيجالو في افي التقدم لفرسان مكة مع الدقيقة 82، ثم خطف فاشون ساكالا هدف التعادل لفريقه الفيحاء من ركلة جزاء في الدقيقة 90+14 من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في الشوط الثاني.

التعادل رفع رصيد الوحدة للنقطة الخامسة محتلاً المركز الثالث عشر، ورفع رصيد الوحدة للرصيد ذاته في المرتبة الثانية عشرة بدوري روشن.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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