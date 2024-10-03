شاهد| الفيحاء يقتنص تعادلًا ثمينًا من الوحدة

البلاد- جدة
حسم التعادل الايجابي 2-2 مواجهة فريقي الوحدة والفيجاء، التي جرت مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين.
تقدم الوحدة عن طريق مشعل العلائلي في الدقيقة 4 ورد بالتعادل للفيحاء عن طريق اليخاندرو بوزويلو في الدقيقة 72، قبل أن ينجح إيجالو في افي التقدم لفرسان مكة مع الدقيقة 82، ثم خطف فاشون ساكالا هدف التعادل لفريقه الفيحاء من ركلة جزاء في الدقيقة 90+14 من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في الشوط الثاني.
التعادل رفع رصيد الوحدة للنقطة الخامسة محتلاً المركز الثالث عشر، ورفع رصيد الوحدة للرصيد ذاته في المرتبة الثانية عشرة بدوري روشن.
تعادل مثير بين الوحدة والفيحاء بنتيجة 2-2 🔥
شاهد أهداف المباراة ⤵️📺#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/IgWCgN8YGF
— SSC (@ssc_sports) October 3, 2024