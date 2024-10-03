شاهد| الاتحاد يعبر الأخدود بثنائية

محمود العوضي- جدة
نتغلب فريق الاتحاد على مضيفه فريق الأخدود، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في نجران،
ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل ثنائية الاتحاد كريم بنزيما وحسام وعوار في الدقيقتين 50 و 89 من عمر المباراة، فيما أحرز هدف الأخدود صالح آل عباس في الدقيقة 90+5.
هذا الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 15 محتلاً وصافة ترتيب دوري روشن، بالتساوي في النقاط مع الهلال الذي سيلعب أمام الأهلي السبت المقبل، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.
هدددددف!⚽
تسديدة بنزيما تعلن عن أول أهداف الاتحاد⚽🔥
الأخدود 0 × 1 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي#الاخدود_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/MnJjDKveH0
— SSC (@ssc_sports) October 3, 2024
هدددددف!⚽
تيكي تاكا اتحادية، وهدف ثاني عن طريق حسام عوار⚽🔥
الأخدود 0 × 2 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي#الاخدود_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/ra5Ym8jby0
— SSC (@ssc_sports) October 3, 2024
هدددددف!⚽
صالح ال عباس يقلص الفارق للأخدود⚽🔥
الأخدود 1 × 2 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي#الاخدود_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/RjnjWtdD2w
— SSC (@ssc_sports) October 3, 2024