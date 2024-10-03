الرياضة

بميدان الجنادرية للهجن.. الفيصل يقيم حفل العشاء الرسمي لدورة الألعاب السعودية الثالثة

صحيفة البلادaccess_time30 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       3 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
أقام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، حفل العشاء الرسمي لدورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، مساء الأربعاء، في ميدان الجنادرية للهجن بمدينة الرياض، وذلك ترحيبًا بضيوف المملكة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء ومنسوبي اللجان والمنظمات الرياضية الدولية والقارية والإقليمية الذين توافدوا إلى موطن الأحداث الرياضية الكبرى لحضور حفل افتتاح الدورة المزمع إقامته الساعة الثامنة من مساء  اليوم الخميس في بوليفارد سيتي بمدينة الرياض.

حضر حفل العشاء، سمو نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ومعالي الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي نائب وزير الرياضة، وسعادة أمين عام اللجنة الرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالعزيز باعشن، وصاحبة السمو الملكي الأميرة دليل بنت نهار الرئيس التنفيذي لدورة الألعاب السعودية، وعدد من أصحاب السمو والسعادة أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورؤساء الاتحادات واللجان والروابط الرياضية السعودية، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية السيد خوان أنطونيو سامارانتش، وعدد من ضيوف حفل الافتتاح.

 

 

 

 

 

 

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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