الهيئة العامة للغذاء والدواء تضبط أكثر من 186 منشأة مخالفة

الرياض : البلاد

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 186 منشأة مخالفة و173 صنفًا من المنتجات الغذائية والدوائية والتجميلية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وذلك خلال نحو 1806 جولات رصد وتقصي نفذتها خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الحالي 2024م، وذلك ضمن جهودها في ضمان سلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها.

ومن أبرز ما تم ضبطه خلال شهر يوليو ضمن أعمال المسح الميداني، مصنعًا لتصنيع “الدونات” يزاول النشاط دون الحصول على ترخيص، في المنطقة الشرقية ويقوم بعملية التصنيع ضمن ظروف تصنيعية سيئة حيث يتم تسريب مياه الصرف الصحي خارج دورات المياه وفي الممرات، وتم إغلاقه كما يجري استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وفي منطقة تبوك وضمن عمليات المسح الميداني في المناطق الزراعية تم رصد مركبة لنقل البضائع بالقرب من مبنى، وتبين أنه مستودع يتم خلاله مزاولة نشاط التخزين دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتم ضبط عبوات زيت زيتون منتهية الصلاحية، وأخرى متضررة، ويتم تخزينها في ظروف غير مناسبة للمنتج الغذائي، وتم إغلاق المستودع، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وخلال شهر أغسطس تم رصد مستودع أدوية في المنطقة الشرقية يقوم بمزاولة نشاط تخزين وتداول مستحضرات دوائية مجهولة المصدر، وتم تحرير العديد من المخالفات وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ومدونة أسس ممارسة التوزيع والتخزين الجيدة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية وفرض عقوبة مالية تقدر بنحو (795900) ريال.

وضمن إطار التعاون المشترك مع الجهات الحكومية، وبعد ورود بلاغ من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن وجود مسكن في منطقة مكة المكرمة يتم استخدامه كمعمل للنظارات الطبية، وبالتنسيق بين مفتشي الجهتين تبين أن المكان عبارة عن شقة يتم استخدامها لتخزين العدسات الطبية الصلبة وإطارات النظارات، وتصنيعها، وعليه تم تحريز المنتجات المخالفة لاشتراطات التخزين والتي بلغت (12) ألف منتج، وتحرير ضبط مخالفة التخزين وعدم الحصول على شهادة الإذن بالتسويق.

وينعكس أثر هذه الجولات والضبطيات على ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والدوائية والطبية ومنتجات التجميل، وحماية المستهلك من الغش التجاري والمنتجات المخالفة، ورفع التزام المنشآت الخاضعة لرقابة “الهيئة” بالأنظمة واللوائح والمواصفات.