متابعات

العلا.. حماية التراث الطبيعي والإنساني

صحيفة البلادaccess_time30 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       3 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – العلا

اختتمت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا سلسلة منتديات برنامج “حمّاية” في دفعته الثالثة، التي أُقيمت في العلا وتيماء وخيبر، ضمن مراحل عمل البرنامج، الذي يهدف إلى حماية التراث الطبيعي والإنساني، وتعزيز مهارات أبناء وبنات الوطن في المحافظات الثلاث لمجالات الثقافة والفنون والتراث والسياحة والتنمية المجتمعية وحماية البيئة.

وقد بدأت المنتديات بمنتدى” حُماة الطبيعة والحياة البرية” في شهر مايو الماضي، تبعه منتدى” حُماة السياحة” في أغسطس الماضي، واختتمت بمنتدى” حُماة التراث الثقافي” في سبتمبر الماضي، وتضمن تلك المنتديات أكثر من 25 فعالية ونشاطًا تفاعليًا، استفاد منها أكثر من 1000 مشترك في العلا وتيماء وخيبر.

وأُقيم منتدى الطبيعة والحياة البرية لإتاحة الفرصة؛ للتعرف على النظام البيئي للمنطقة، والاطلاع على خطط ومبادرات الهيئة لحماية التراث الطبيعي والإنساني؛ بهدف المشاركة المجتمعية ورفع الوعي وبناء القدرات في المنطقة.

وركز منتدى السياحة على تعزيز تطوير المنطقة؛ كوجهة سياحية عالمية، من خلال جلسات توعوية وتدريبية متنوعة وجولات ميدانية لأهم المواقع السياحية في العلا وخيبر وتيماء؛ بهدف تنمية قدرات المشتركين ومهاراتهم في مجال السياحة والضيافة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *