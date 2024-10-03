العلا.. حماية التراث الطبيعي والإنساني

البلاد – العلا

اختتمت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا سلسلة منتديات برنامج “حمّاية” في دفعته الثالثة، التي أُقيمت في العلا وتيماء وخيبر، ضمن مراحل عمل البرنامج، الذي يهدف إلى حماية التراث الطبيعي والإنساني، وتعزيز مهارات أبناء وبنات الوطن في المحافظات الثلاث لمجالات الثقافة والفنون والتراث والسياحة والتنمية المجتمعية وحماية البيئة.

وقد بدأت المنتديات بمنتدى” حُماة الطبيعة والحياة البرية” في شهر مايو الماضي، تبعه منتدى” حُماة السياحة” في أغسطس الماضي، واختتمت بمنتدى” حُماة التراث الثقافي” في سبتمبر الماضي، وتضمن تلك المنتديات أكثر من 25 فعالية ونشاطًا تفاعليًا، استفاد منها أكثر من 1000 مشترك في العلا وتيماء وخيبر.

وأُقيم منتدى الطبيعة والحياة البرية لإتاحة الفرصة؛ للتعرف على النظام البيئي للمنطقة، والاطلاع على خطط ومبادرات الهيئة لحماية التراث الطبيعي والإنساني؛ بهدف المشاركة المجتمعية ورفع الوعي وبناء القدرات في المنطقة.

وركز منتدى السياحة على تعزيز تطوير المنطقة؛ كوجهة سياحية عالمية، من خلال جلسات توعوية وتدريبية متنوعة وجولات ميدانية لأهم المواقع السياحية في العلا وخيبر وتيماء؛ بهدف تنمية قدرات المشتركين ومهاراتهم في مجال السياحة والضيافة.