الرئيس الإيراني يستقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ويبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم

الدوحة : واس

استقبل فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة القطرية الدوحة.

ونقل سمو وزير الخارجية، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته، فيما حمّله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد أيّدهما الله.

وتم خلال الاستقبال بحث مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.