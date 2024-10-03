البنك المركزي السعودي يصدر مبادئ “الالتزام”

البلاد ــ الرياض

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” إصدار “مبادئ الالتزام” و”مبادئ المراجعة الداخلية” لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري، وذلك انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على قطاع التمويل، وجهوده المستمرة لتطوير القطاع.

وجاءت هذه المبادئ لوضع إطار تنظيمي شامل، يسهم في تحديد مهام الوحدات الرئيسية في شركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري، وتوضيح أدوار مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تجاه وحدة الالتزام وإدارة المراجعة الداخلية؛ وفق أفضل المعايير بهذا الشأن، بما يراعي حجم الشركة وطبيعة أعمالها.

يشار إلى أن البنك المركزي السعودي قد طرح في وقت سابق مشروعَي مبادئ الالتزام ومبادئ المراجعة الداخلية لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري بهدف استطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حيالهما؛ وتمت دراسة الملاحظات والمرئيات قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذين المشروعين. ويمكن الاطلاع على هذه المبادئ من خلال زيارة الموقع الإلكتروني .