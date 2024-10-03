الأهلي المصري يتوج ببرونزية بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الرياضةالأهلي المصري يتوج ببرونزية بطولة العالم للأندية لكرة اليد صحيفة البلادaccess_time30 / ربيع اﻷول / 1446 هـ 3 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق محمود العوضي- جدة توج فريق الأهلي المصري، ببرونزية بطولة العالم للأندية لكرة اليد رقم 17، المقامة على ملاعب العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية. وحصد الأهلي المصري الميدالية التاريخية، بعد فوزه على نظيره برشلونة الإسباني، الذي يقوده فنيًا أنطونيو كارلوس أورتيجا بنتيجة 32-29. وكان الأهلي قد أنهى الشوط الأول 18-15، واستطاع الحفاظ على تقدمه خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة. وتعد هذه البرونزية هي الأولى للأهلي خلال مسيرته ببطولة العالم لأندية كرة اليد، حيث حصد الميدالية الفضية في نسخة 2007، التي استضافتها الأهلي في هذا العام؛ بمناسبة مرور 100 عام على إنشائه. ويواجه نادي ماجديبورج الألماني نظيره فيزبريم المجري في تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس، على صالة العاصمة الإدارية الجديدة أيضًا في نهائي البطولة. جدير بالذكر أن نادي ماجديبورج الألماني هو حامل لقب البطولة الماضية، التي أقيمت بمدينة الدمام السعودية.